Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu ne? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında artık yeni bir dizi var. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olacak Kırmızı Oda dizisi güçlü kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Farklı hikayeleri konu alan dizi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu ne? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Şükran Ovalı detayı dikkatten kaçmadı...

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda başrol oyuncuları Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir Kırmızı Oda'nın ilk bölümünün konukları oldu.