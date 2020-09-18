Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu ne? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Şükran Ovalı detayı dikkatten kaçmadı...
Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu ne? TV8 ekranlarının yeni dizisi Kırmıız Oda, yayınlanan bölümleriyle reytingleri alt üst etmeyi başarıyor. Kırmızı Oda dizisinde başrol oyuncuları; Binnur Kaya, Evrim Alasya, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Melisa Sözen gibi usta isimler oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. Dizinin oyuncuları ve kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu ne? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu ne? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında artık yeni bir dizi var. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olacak Kırmızı Oda dizisi güçlü kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Farklı hikayeleri konu alan dizi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu ne? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Şükran Ovalı detayı dikkatten kaçmadı...
KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?
Kırmızı Oda başrol oyuncuları Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan.
Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir Kırmızı Oda'nın ilk bölümünün konukları oldu.
KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek ekranlara gelecek "Kırmızı Oda" da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak.
Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.