Diriliş Ertuğrul'un Hayme Ana'sından sürpriz proje! Yeni sezonda o dizide olacak...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul, tarihin derinliklerine inerek dönemin özelliklerini anlattı. Dizide Hayme Ana karakterine hayat veren Hülya Darcan Korel'in yeni sezonda sürpriz bir projede yer alacak. Usta oyuncu yeni sezonda yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü dizisinde yer alacak. Hülya Darcan, Diriliş Ertuğrul'da "Ertuğrul Gazi" karakterinin annesini canlandırmıştı.

HÜLYA DARCAN, ŞEREF SÖZÜ DİZİSİNİN KADROSUNDA!

Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyici huzuruna çıkacak, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Şeref Sözü', yeni sezonun fenomen dizisi olmak üzere gün sayıyor. Diriliş Ertuğrul'da Hayme Hatun karakterine hayat veren Hülya Darcan, Şeref Sözü dizisinin kadrosuna dahil oldu.