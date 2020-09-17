Enes Batur korona mı oldu? Enes Batur'un kız arkadaşı kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü YouTuber Enes Batur koronavirüs karantina kurallarını ihlal etti. Sosyal medyada da gündeme gelen Enes Batur Beykoz'daki lüks villasında bulamadı. Ekipler genç Youtuber'ı bularak yurda yerleştirdi. Peki, Enes Batur korona mı oldu? Enes Batur'un kız arkadaşı kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...

Ünlü YouTuber Enes Batur koronavirüs karantina kurallarını ihlal etti. Sosyal medyada da gündeme gelen Enes Batur Beykoz'daki lüks villasında bulamadı. Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Enes Batur'un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bir öğrenci yurduna yerleştirildi.