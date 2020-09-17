Enes Batur korona mı oldu? Enes Batur'un kız arkadaşı kimdir, kaç yaşında?
Enes Batur korona mı oldu? Türkiye Youtube'da en fazla takipçiye sahip olan Enes Batur hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur filyasyon ekipleri tarafından Beykoz'daki evinde bulunamadığı için karantina kurallarını ihlal ettiğinden polis ekiplerini harekete geçirdi. Peki, Enes Batur korona mı oldu? Enes Batur'un kız arkadaşı kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Enes Batur korona mı oldu? Enes Batur'un kız arkadaşı kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü YouTuber Enes Batur koronavirüs karantina kurallarını ihlal etti. Sosyal medyada da gündeme gelen Enes Batur Beykoz'daki lüks villasında bulamadı. Ekipler genç Youtuber'ı bularak yurda yerleştirdi. Peki, Enes Batur korona mı oldu? Enes Batur'un kız arkadaşı kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Ünlü YouTuber Enes Batur koronavirüs karantina kurallarını ihlal etti. Sosyal medyada da gündeme gelen Enes Batur Beykoz'daki lüks villasında bulamadı. Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Enes Batur'un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bir öğrenci yurduna yerleştirildi.
ENES BATUR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 doğumlu, Türk vlogger ve oyuncudur. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.
Bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanınan Enes Batur'un Youtube kanalında şuan 9 milyon takipçisi bulunuyor.
ECENAZ ÜÇER KİMDİR?
Ecenaz Üçer'in kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu. Enes Batur'la görüntülenen Ecenaz Üçer'in de Instagram'da 117 binlik bir takipçi kitlesi bulunuyor. Ecenaz Üçer, bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.