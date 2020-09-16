Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Çok canlar yanacak! Kuruluş Osman 2. sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. fragmanında Osmanlı Devleti'nin temellerinin atılışı hakkında şifreler veriyor. Dizinin yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Kadroya katılan isimler arasında Erkan Avcı'da yer aldı. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Çok canlar yanacak! Kuruluş Osman 2. sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 2.YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.

Onbinlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağını kanıtladı. Yakında ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.