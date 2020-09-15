15 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef mavi takım eleme adayı belli oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca hayranı olan yarışma programı Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında adaylar belli oluyor. Mavi takımdan hangi isimin eleme adayı olduğu merak ediliyor. Peki, 15 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef mavi takım eleme adayı belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Eylül Salı akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Önceki bölümde oynanan düelloyu Furkan kazandığı için mavi takım 5 dakika avantajlı olarak mücadele etti. Menüde sokak lezzetleri vardı. Stüdyonun dumanla kaplandığı ve birbirinden lezzetli yemeklerin pişirildiği dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.