15 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef mavi takım eleme adayı belli oldu mu?
15 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan eleme oyununu kaybeden maviler oldu. Yapılan oylama sonucunda eşitlik çıkınca eleme adayını kaptan Furkan belirledi. Peki, 15 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef mavi takım eleme adayı belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
15 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef mavi takım eleme adayı belli oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca hayranı olan yarışma programı Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında adaylar belli oluyor. Mavi takımdan hangi isimin eleme adayı olduğu merak ediliyor. Peki, 15 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef mavi takım eleme adayı belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
15 Eylül Salı akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Önceki bölümde oynanan düelloyu Furkan kazandığı için mavi takım 5 dakika avantajlı olarak mücadele etti. Menüde sokak lezzetleri vardı. Stüdyonun dumanla kaplandığı ve birbirinden lezzetli yemeklerin pişirildiği dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.
15 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan 2 isim eleme potasına gönderilecek.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Heyecanına devam eden MasterChef'te şefler yarışmacılardan Oreo ana malzemesi olan yaratıcı tatlı yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından ilk olarak on altı yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa' ilk turu geçen isimlerden oldu. Ardından şefler aralarında oylama yaparak MasterChef takım kaptanlığını kazanan ismin Furkan olduğunu açıkladı.
Mavi takım kaptanı Furkan rakip takıma yeni gelen yarışmacı Selin'i seçti.
MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından MasterChef'in 14 Eylül tarihli bölümünde takımlar yeniden kuruldu.
Mavi takım kaptanı olan Furkan Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal, Uğur'u takımına aldı.
Kırmızı takıma kaptan seçilen Selin ise Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru, Eray'ı takımına seçti.
MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef takım kaptanı olan Furkan ve Selin ikili düelloda kadın budu köfte yemeğini yapmak için mücadele verdi.