Uğur Güven'le aşk yaşayan Ece Sükan'dan ayrılık açıklaması geldi!

Oyuncu ve stil danışmanı Ece Sükan, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Uğur Güven'le geçtiğimiz gece Bebek'teki bir mekana gitmiş, ikili gecenin sonunda tartıştıkları haberleriyle gündeme gelmişti.

Hürriyet'in haberine göre; önceki gün objektiflere yansıyan Ece Sükan'dan ayrılık açıklaması geldi.

ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR

Güven'le ayrıldıklarını söyleyen Sükan, "Ayrıldık ama medeni bir şekilde. Arkadaşlığımıza devam ediyoruz. O yüzden beraber gezebiliyoruz" diye konuştu.

KÖPEKLERİ İÇİN TARTIŞTILAR

Geçtiğimiz gün Bebek'te birlikte görüntülenen Ece Sükan-Uğur Güven çiftinin gecesi tatsız bitmişti. Çift, araçlarının gelmesini beklerken kısa süreli bir tartışma yaşamıştı.

Bir köpekleri bulunan Ece Sükan ve Uğur Güven'in, ayrılık sonrası hayvanlarının kimde kalacağının tartışma konusu olduğu öğrenilmişti.