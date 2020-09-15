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Deniz Akkaya’ya soruşturma! Transhümanizim akımı başına bela oldu!

Bir televizyon programında tartışılan Transhümanizim akımıyla ilgilenen ünlü manken , program sırasında sosyal medya hesabından, 'Gerizekalılar çıkmış tartışıyor' şeklinde yorum yaptı. Akkaya'nın yaptığı paylaşım sonrası program sunucuları ve konukları savcılığa başvurarak kendilerine Akkaya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi: 15.09.2020
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Deniz Akkaya’ya soruşturma! Transhümanizim akımı başına bela oldu!

Bir televizyon kanalında yayınlanan 'Ne Var Ne Yok' isimli programının konularından birisi geçtiğimiz günlerde insanların robotlara dönüştürülmesini öven Transhümanizm adlı akımdı. Programın sunucusu Türker Akıncı ve konukları araştırmacı yazarlar Erkan Trükten, Haluk Özdil; insanlığın fiziksel ve bilişsel özellikleri ile oynanmasını öngören bu akımın reklamını yapan Deniz Akkaya'nın paylaşımları da konuşuldu.

Deniz Akkaya’ya soruşturma! Transhümanizim akımı başına bela oldu!

SOSYAL MEDYADAN HAKARET ETTİ

Akkaya, bu akımı eleştirenler için 'Gericilikte ısrar edenlere inat, geleceği bize getirmekte yaşasın transhümanizm diyelim mi?' şeklinde Instagram hesabından paylaşım yaparak akımı kabul etmeyenlere 'gerici' ithamında bulundu. Eski manken programın sunucusu ve konukları için yine sosyal medya hesabından iddiaya göre '4 gerizeka çıkmış konuşuyor' şeklinde sözler sarf etti.

Deniz Akkaya’ya soruşturma! Transhümanizim akımı başına bela oldu!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Deniz Akkaya'nın bu sözleri sonrası program sunucusu ve konuklar savcılığa başvurdu. Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelikhakaret suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Savcılık tarafından Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

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