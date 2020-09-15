Deniz Akkaya’ya soruşturma! Transhümanizim akımı başına bela oldu!

Bir televizyon kanalında yayınlanan 'Ne Var Ne Yok' isimli programının konularından birisi geçtiğimiz günlerde insanların robotlara dönüştürülmesini öven Transhümanizm adlı akımdı. Programın sunucusu Türker Akıncı ve konukları araştırmacı yazarlar Erkan Trükten, Haluk Özdil; insanlığın fiziksel ve bilişsel özellikleri ile oynanmasını öngören bu akımın reklamını yapan Deniz Akkaya'nın paylaşımları da konuşuldu.

