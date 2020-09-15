Lerzan Mutlu'dan Seren Serengil'e 400 bin liralık dava!
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki davada sular durulmadı. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden Seren tartışma yaşayan ikili karşılıklı olarak birbirine hakaret etmişti. İkilinin arkadaşı Gülşah Saraçoğlu Serengil’e olanları sorduğunda ise Serengil, Saraçoğlu’na, ünlü şarkıcıyı hedef alan sinkaflı sözlerin sarf edildiği bir ses kaydı gönderdi. Yaşananların ardından mahkemeye koşan ikili karşılıklı tazminat davaları açtı.
Sosyal medyada yaşadıkları tartışmalar yüzünden Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki gerilim sürüyor.
Mutlu, 400 bin TL'lik tazminat davası açmaya hazırlanırken; Serengil ise annesi Nevin Teoman'la 'hakaret ve iftira' suçlamalarıyla şarkıcıya 200 bin TL'lik manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Mutlu'nun şüpheli sıfatıyla savcılık soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
Şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya üzerinden meslektaşı Seren Serengil'le tartışma yaşadı. İkilinin arkadaşı Gülşah Saraçoğlu, Serengil'e olanları sordu. Serengil, Saraçoğlu'na, ünlü şarkıcıyı hedef alan sinkaflı sözlerin sarf edildiği bir ses kaydı gönderdi. Gülşah Saraçoğlu, bu kaydı Lerzan Mutlu'ya gönderdi. Savcılığa başvuran Lerzan Mutlu, Seren Serengil'i ihbar etti.