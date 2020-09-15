EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Fenomen dizi EDHO'nun yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin sezon finalinde, Hızır'ın planı Feyyaz'ın tüm oyunlarını bozmuştu. Bazı dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de EDHO oldu. Peki, EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

İşte EDHO'nun sezon açılış tarihleri:

2. sezon ilk bölümü 20 Eylül 2016 Salı

3. sezon ilk bölümü 19 Eylül 2017 Salı

4. sezon ilk bölümü 25 Eylül 2018 Salı

5. sezon ilk bölümü 24 Eylül 2019 Salı