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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti!

6'ncı sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi fenomen haline gelirken dizi oyuncuları da ekranların en çok konuşulan isimleri oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Hızır karakteriyle damga vuran Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şaşkına çevirdi. EDHO efsanesi Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 17:57
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti!

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti!

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti!

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi herkesi şoke etti!

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ