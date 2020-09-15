Reynmen koronavirüs mü oldu? Reynmen Yusuf Aktaş corona virüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?

Reynmen korona mı oldu? Reynmen Yusuf Aktaş corona virüse mi yakalandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen koronavirüs test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranları sevilen isimin son durumunu araştırmaya başladı. Peki, Reynmen korona mı oldu? Reynmen Yusuf Aktaş corona virüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? Merak edilen detaylar haberimizde...

REYNMEN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Test sonucunun pozitif olduğunu duyan Reynmen yakın zamanda temasa geçtiklerini uyardı. Reynmen uyarısında "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.