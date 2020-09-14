Gelinim Mutfakta Fatik Ürek neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta 3. yeni sezon sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni sezon 14 Eylül'de izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana Fatih Ürek'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı, yeni sezon itibarıyla Onur Büyüktopçu ile yoluna devam edecek. Yarışmanın takipçileri Fatik Ürek'in neden ayrıldığını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Fatik Ürek neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir? İşte merak edilenler...
Gelinim Mutfakta Fatik Ürek neden ayrıldı? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve altın kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezonuna bugün başlıyor. 531'inci bölümüyle yeni sezona merhaba diyecek Gelinim Mutfakta, Onur Büyüktopçu'nun sunumu ve yeni yarışmacılarla ekranlara gelecek. Eski sunucu Fatih Ürek'in Gelinim Mutfakta yarışmasından neden ayrıldığı merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta Fatik Ürek neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir? İşte cevaplar...
GELİNİM MUTFAKTA FATİK ÜREK NEDEN AYRILDI?
Gelinim Mutfakta'nın eski sunucusu Fatih Ürek, Show TV'de yayınlanan sunuculuğunu Çiğdem Batur'un üstlendiği, jürisinde 'Yılın En Stil Kadını' seçilen Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in yer aldığı 'Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğunda oturacak.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Onur Büyüktopçu ile 3. sezonuna 14 Eylül saat 13.45'te başladı.
Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.
Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır.2019 yılında Show Tv 'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur.
24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunan Büyüktopçu, oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapıyor.