Çağla Demir'in büyük telaşı! Maskesiz görüntülenince...
Sosyal medya fenomeni Reynmen'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren Çağla Demir, önceki gün Nişataşı'nda görüntülendi. Maskesiz görüntülendiğini farkeden güzel oyuncu büyük panik yaşadı.
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Reynmen ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Demir, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Oyuncu, maskesiz görüntülendiğini fark edince bir eczaneye girdi. Demir, aldığı maskeyi takarak, alışverişine devam etti.