14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Çağla Demir'in büyük telaşı! Maskesiz görüntülenince...

Çağla Demir'in büyük telaşı! Maskesiz görüntülenince...

Sosyal medya fenomeni 'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren , önceki gün Nişataşı'nda görüntülendi. Maskesiz görüntülendiğini farkeden güzel oyuncu büyük panik yaşadı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.09.2020
ABONE OL
Çağla Demir'in büyük telaşı! Maskesiz görüntülenince...

Reynmen ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Demir, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Oyuncu, maskesiz görüntülendiğini fark edince bir eczaneye girdi. Demir, aldığı maskeyi takarak, alışverişine devam etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA