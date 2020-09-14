Çukur Yamaç Koçovalı öldü mü, ölecek mi? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrılıyor mu? Flaş açıklama...
Çukur Yamaç Koçovalı öldü mü, ölecek mi? Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Çukur, 4. sezon ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yamaç'ın babası İdris Koçovalı'yı vurduğu anların kaydı Cumali'nin eline geçiyor. Dizinin son sahnesinde Yamaç'ın vurulması akıllara diziye veda edeceğini getiriyor. Hayranları yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Çukur Yamaç Koçovalı öldü mü, ölecek mi? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrılıyor mu? Flaş açıklama...
Çukur Yamaç Koçovalı öldü mü, ölecek mi? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin sevilen dizisinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Yamaç karakterinin son bölümde vurulmasının ardından Aras Bulut İynemli'nin diziden ayrılacağı iddialarını gündeme getiriyor. Yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Çukur Yamaç Koçovalı öldü mü, ölecek mi? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrılıyor mu? Flaş açıklama...
ÇUKUR YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?
Çukur'un 94. bölümünde Cumali kendisine verilen bilgisayarda babası ile ilgili gerçeği öğreniyor. Babasının Yamaç tarafından öldürüldüğünü öğrenen Cumali kahveyi birbirine katıyor. O sırada Yamaç'ın kahveye gelmesi ise işleri çığırından çıkartıyor. Cumali silahını eline alarak 3 el ateş ediyor ve Yamaç yere yığılıyor. Yamaç'ın akıbeti önümüzdeki bölümlerde belli olacak.
ARAS BULUT İYNEMLİ ÇUKUR'DAN AYRILIYOR MU?
Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?
Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.
Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.
2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı "Tamam mıyız ?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.
2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Günümüzde Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmaktadır. Bu dizide Sarp karakterini canlandırmaktadır.