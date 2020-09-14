Çukur Yamaç Koçovalı öldü mü, ölecek mi? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin sevilen dizisinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Yamaç karakterinin son bölümde vurulmasının ardından Aras Bulut İynemli'nin diziden ayrılacağı iddialarını gündeme getiriyor. Yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Çukur Yamaç Koçovalı öldü mü, ölecek mi? Aras Bulut İynemli Çukur'dan ayrılıyor mu? Flaş açıklama...

ÇUKUR YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?

Çukur'un 94. bölümünde Cumali kendisine verilen bilgisayarda babası ile ilgili gerçeği öğreniyor. Babasının Yamaç tarafından öldürüldüğünü öğrenen Cumali kahveyi birbirine katıyor. O sırada Yamaç'ın kahveye gelmesi ise işleri çığırından çıkartıyor. Cumali silahını eline alarak 3 el ateş ediyor ve Yamaç yere yığılıyor. Yamaç'ın akıbeti önümüzdeki bölümlerde belli olacak.