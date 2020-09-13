Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 13 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık....
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirlendi. Arem, Furkan ve Duygu arasında oynanan son yarışmada jüri üyeleri yarışmadan gidecek isimi belirledi. Masterchef'ten elenen isim araştırılmaya başladı. Peki, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 13 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık....
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 13 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef'te bu akşam bir kişi hayallerine veda ederek yarışmaya veda edecek. Takım oyununu kaybeden takımlardan çıkan isimler eleme oyunu oynanıyor. Kaybeden son kişi yarışmaya veda edecek. Son 3 kişi arasından veda eden isim merak ediliyor. Peki, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 13 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık....
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 13 EYLÜL 2020 MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?
2020 MasterChef Türkiye'nin 13 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan son bölümünde eleme adayları arasında eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. MasterChef elenen isim belli oldu mu? sorusu ve tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;
2020 Masterchef Türkiye'nin 13 Eylül 2020 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen Furkan, Duygu, Ayyüce, Ebru, Eray, Arem eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda patlıcan ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında potadan çıkarak 2020 MasterChef macerasına devam eden isimler AYYÜCE, EBRU ve ERAY oldu.
Öte yandan Duygu, Arem ve Furkan potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelerek deniz ürünleri yemeğini en iyi yapan olmaya çalışıyor. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu deniz ürünleri yemekleri tadacak ve haftanın MasterChef'e veda eden ismi belli olacak.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Emir
Furkan (Eleme adayı)
Berker
Özgül
Ebru
Ayyüce
Duygu (Eleme adayı)
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Arem (Kaptan)
Tanya
Barbaros
Serhat
Sefa
Uğur
Celal
Eray