Arıza oyuncuları kimdir? Arıza konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....
Arıza oyuncuları kimdir? Show TV ekranlarında bu akşam yeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide bir taksicinin, şehrin kalburüstü kişileri ile girdiği savaş ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor. Diziyi takip edenler oyuncu kadrosu ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Arıza oyuncuları kimdir? Arıza konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....
Arıza oyuncuları kimdir? Arıza konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir tanıtımları yayınlanan Arıza dizisi Show TV ekranlarında olacak. Başrollerinde; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk bölümü merak ediliyor. Peki, Arıza oyuncuları kimdir? Arıza konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....
ARIZA KONUSU
Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.
ARIZA OYUNCU KADROSU
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı, Arıza'nın kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
TOLGA SARITAŞ KİMDİR?
Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır. 2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye'de tanınmıştır.
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu'dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.
2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı "Ada" rolüyle olmuştur.
Şimdilerde Netflix'de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur.
Ayça Ayşin Turan'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Arıza (TV Dizisi)
2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (TV Dizisi)
2017 – Meryem (Meryem Akça) (TV Dizisi)
2016 – Altınsoylar (Burcu) (TV Dizisi)
2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Sinema Filmi)
2014 – Karagül (Ada) (TV Dizisi)
2011 – Dinle Sevgili (Gülfem) (TV Dizisi)