Deliler Fatih'in Fermanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliler Fatih'in Fermanı ne zaman, nerede çekildi?
Deliler Fatih'in Fermanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yayınlandığı dönemde büyük ilgiyle takip edilen Deliler Fatih'in Fermanı filmi bu akşam ekranlara gelecek. İzleyiciler filmi takip ederken filmin oyuncu ve kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki, Deliler Fatih'in Fermanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliler Fatih'in Fermanı ne zaman, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Deliler Fatih'in Fermanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliler Fatih'in Fermanı ne zaman, nerede çekildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyicilerin merakla takip ettiği Deliler Fatih'in Fermanı, sinemanın ardından televizyon ekranlarında yayınlanacak. Peki, Deliler Fatih'in Fermanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliler Fatih'in Fermanı ne zaman, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
DELİLER FATİH'İN FERMANI KONUSU
Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir.
DELİLER FATİH'İN FERMANI OYUNCULARI
Osman Kaya yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'i Erkan Petekkaya, Gökkurt'u Cem Uçan, Aşgar'ı İsmail Filiz, Alaca'yı Nur Fettahoğlu, Baba Sultan'ı Yetkin Dikinciler, Fatih Sultan Mehmet'i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor.
Kadrosunda Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Gökçe Özyol, Mehmet Pala, Batın Uçan gibi isimlerin de yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan üstlenirken, senaryo ise Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'ın imzasını taşıyor.