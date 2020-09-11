Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 15. sezon tarihi belli mi? İşte beklenen gün...

KADROYA 3 YENİ OYUNCU KATILDI

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz'un yer aldığı diziye, yeni sezonda üç yeni oyuncu da katıldı. Gizem Terzi, 'polis Sinem' karakteri, Perihan Ünlücan 'avukat Başak' karakteri; Hakan Uygun ise 'uluslararası bir çetenin reisi' olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği fenomen dizi, 557'nci bölümü ile 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.