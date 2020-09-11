Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 15. sezon tarihi belli mi? İşte beklenen gün...
Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal D ekranlarının merakla takip edilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon yayın tarihi merak ediliyor. Yılllara meydan okuyan fenomen dizi Arka Sokaklar, pandemi nedeniyle beklenenden erken sezon finali yapmıştı. Hayranları dizinin yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 15. sezon tarihi belli mi? İşte beklenen gün...
Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 15. sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerinde; Özgür Ozan, Zafer Ergin, Merve Oflaz, Şevket Çoruh ve Alp Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayın tarihi açıklandı. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 15. sezon tarihi belli mi? İşte beklenen gün...
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, 15. sezonuyla ekranlara dönüyor. Arka Sokaklar'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Gerilimle başlayan tanıtım filminin finalinde tüm ekip bir araya gelip, 15'inci sezon pastasını kesti. Arka Sokaklar'ın yeni sezon ilk bölümü 18 Eylül Cuma akşamı ekranda olacak.
KADROYA 3 YENİ OYUNCU KATILDI
Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz'un yer aldığı diziye, yeni sezonda üç yeni oyuncu da katıldı. Gizem Terzi, 'polis Sinem' karakteri, Perihan Ünlücan 'avukat Başak' karakteri; Hakan Uygun ise 'uluslararası bir çetenin reisi' olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği fenomen dizi, 557'nci bölümü ile 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.