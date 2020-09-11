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DJ Hüseyin Karadayı ve Gizem Güreşen’in 7 yıllık evliliği bitti!

Milli voleybolcu 2013 yılında DJ ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 7 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.09.2020
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DJ Hüseyin Karadayı ve Gizem Güreşen’in 7 yıllık evliliği bitti!

2013 yılında dünyaevine giren Gizem Güreşen ve Hüseyin Karadayı, 7 yıllık evliliklerini 2 hafta önce karşılıklı anlaşarak bitirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yeni hayatına Datça'da aldığı evinde geçiş yapan Karadayı, burada müzik çalışmalarına ağırlık verecek. Güreşen ise evliyken oturdukları Tarabya'daki evde yaşamaya devam edecek.

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