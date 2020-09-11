Hercai 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Hercai yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos aylarının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde sezon finaliyle çok konuşulan diziyle ilgili yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Hercai 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Hercai yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai'nin yeni sezon tarihi 18 Eylül Cuma olarak açıklandı. İşte dizinin yeni sezon fragmanı...

HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur.