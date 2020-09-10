Özgür Ozan öldü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Ünlü oyuncu...
Kanal D'nin sevilen yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan'ın öldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü oyuncu için ortaya atılan iddia ortaya atılsa da söylentiden öte olmadığı tahmin ediliyor. Özgür Ozan'ın hayranları ünlü isimin sosyal medya hesabını takip etmeye başladı.
ÖZGÜR OZAN ÖLDÜ İDDİASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI
Sevilen oyuncu Özgür Ozan hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündemine düşüyor. Hayranları Özgür Ozan'ın sağlık durumunu merak ederken, iddianın söylenti olduğu ortaya çıktı.
ÖZGÜR OZAN KİMDİR?
İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hale geldi. Halen Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır.
Tiyatro oyunları
Azizname: Aziz Nesin - Tiyatro Seyirlik - 2006
Muammer Muammer
Kaç Baba Kaç
Hayvan Çiftliği
OthelloTılsım
Çil Horoz
Özgürlüğün Bedeli: Emmanuel Robles - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1986
Savaş Oyunu: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Pırtlatan Bal: Aziz Nesin
Filmografi
Arka Sokaklar, Başkomiser Hüsnü (2006-günümüz)
Çocuklar Duymasın, Light Selami (2002-2005)
Umut Yolcuları (2010)
Sonsuz
Acemi Cadı (2008)
Deli Duran
Reyting Hamdi
En Son Babalar Duyar
Hırsızın Oğlu
Kadın Terzisi
Zülküf ile Zarife
Örümcek
Sibel
Yanlış Saksının Çiçeği
Gurbetçiler
Deli Duran
Çocuklar Ne Olacak (2004)
Çiçek Taksi
Tatlı Kaçıklar
Ruhsar