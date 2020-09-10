Masterchef Emir kimdir, kaç yaşında? Emir'in babası kimdir? Hasan Elidemir hangi takımlarda oynadı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emir'in rahmetli babası Hasan Elidemir'in hayatı sosyal medyanın gündemine oturuyor. Peki, Masterchef Emir kimdir, kaç yaşında? Emir'in babası kimdir? Hasan Elidemir hangi takımlarda oynadı? Merak edilen detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

31 Ağustos 1994'te dünyaya gözlerini açan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika'da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel'in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef'e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.

EMİR'İN BABASI HASAN ELİDEMİR KİMDİR?

İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Alkol sorunu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Elidemir'in Balıkesir'de bir otel odasında baygın halde bulunduğu ve özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi.