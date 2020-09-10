10 Eylül Masterchef MasterClass ödülünü kim kazandı? Masterchef masterclassı hangi isim kazandı?
10 Eylül Masterchef MasterClass ödülünü kim kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de heyecan dorukta. Her hafta oynanan MasterClass ödülünü hangi yarışmacının kazandığı merak ediliyor. Özgül, Serhat, Ebru ve Berker'in son dört isim arasında yer aldığı final etabını kazanan isimi araştırılıyor. Peki, 10 Eylül Masterchef MasterClass ödülünü kim kazandı? Masterchef masterclassı hangi isim kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...
10 Eylül Masterchef MasterClass ödülünü kim kazandı? Masterchef masterclassı hangi isim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de bu akşam özel yemekler sonrasında Masterclass'ı kazanan isim belli olacak. Dört isimin finale kaldığı akşamda en iyi ıstakozu yapan isim yarışmayı kazanacak. Peki, 10 Eylül Masterchef MasterClass ödülünü kim kazandı? Masterchef masterclassı hangi isim kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...
10 EYLÜL MASTERCHEF MASTERCLASS OYUNU'NU KİM TAKIM KAZANDI?
Masterchef MasterClass Oyunu'nu henüz sonuçlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
1. Duygu
2. Furkan
3. Ebru
4. Ayyüce
10 EYLÜL MASTERCHEF'TE HANGİ YEMEKLER YAPILDI?
1-KADAYIFLI KARİDES TARİFİ
Malzemeler:
100 ml zeytinyağı
3 diş sarımsak
125 ml beyaz özel içecek
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
50 ml soya sosu
500gr kabukları ayıklanmış ama kuyrukları bırakılmış karides
250 gr tel kadayıfı
Marine için sos
KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR?
Zeytinyağını, soya sosunu, özel içecek, sarımsağı, pul biberi karıştırıp karidesleri bunda en az 3 saat marine edin. Çiğ tel kadayıfını tek tek karideslerin etrafına sarın. Yağlı fırın tepsisine dizip 200 derecede ısıtılmış fırında kadayıflar kızarana dek 30-45 dakika pişirin.
2-FIRINDA ISTAKOZ KUYRUĞU TARİFİ
Malzemeler:1 yemek kaşığı tereyağı, limon suyu, paprika, 4 adet ıstakoz kuyruğu, 2 diş sarımsak, tuz ve karabiber
FIRINDA ISTAKOZ KUYRUĞU YAPILIŞI
Istakoz kuyrukları keskin bir bıçak veya mutfak makası kullanılarak kuyruğun başladığı yere kadar kesilir. Kabuğu iki tarafından tutularak yavaş bir şekilde açın. Istakoz eti tek bir parça halinde dikkatli bir şekilde kabuğundan çıkartmaya dikkat edin. Kuyruk kısmından kabuğa bağlı kalacak şekilde kabuğun üzerine yerleştirin.Istakozu eti iki taraftan yana doğru açı, kirliyse temizleyin. Istakozları fırın tepsisine yerleştirin. Bir kasede eritilen tereyağı, rende sarımsak, limon suyu, paprika, tuz ve karabiberi karıştırın. Karışımı ıstakozların üzerine sürün. Istakozları yüksek derecedeki fırında 10 dakika boyunca pişirin.