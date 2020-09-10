10 Eylül Masterchef MasterClass ödülünü kim kazandı? Masterchef masterclassı hangi isim kazandı?

KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını, soya sosunu, özel içecek, sarımsağı, pul biberi karıştırıp karidesleri bunda en az 3 saat marine edin. Çiğ tel kadayıfını tek tek karideslerin etrafına sarın. Yağlı fırın tepsisine dizip 200 derecede ısıtılmış fırında kadayıflar kızarana dek 30-45 dakika pişirin.

2-FIRINDA ISTAKOZ KUYRUĞU TARİFİ

Malzemeler:1 yemek kaşığı tereyağı, limon suyu, paprika, 4 adet ıstakoz kuyruğu, 2 diş sarımsak, tuz ve karabiber

FIRINDA ISTAKOZ KUYRUĞU YAPILIŞI

Istakoz kuyrukları keskin bir bıçak veya mutfak makası kullanılarak kuyruğun başladığı yere kadar kesilir. Kabuğu iki tarafından tutularak yavaş bir şekilde açın. Istakoz eti tek bir parça halinde dikkatli bir şekilde kabuğundan çıkartmaya dikkat edin. Kuyruk kısmından kabuğa bağlı kalacak şekilde kabuğun üzerine yerleştirin.Istakozu eti iki taraftan yana doğru açı, kirliyse temizleyin. Istakozları fırın tepsisine yerleştirin. Bir kasede eritilen tereyağı, rende sarımsak, limon suyu, paprika, tuz ve karabiberi karıştırın. Karışımı ıstakozların üzerine sürün. Istakozları yüksek derecedeki fırında 10 dakika boyunca pişirin.