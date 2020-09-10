10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti savcılığa koştu! ‘İftiraya maruz kalıyoruz’

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti savcılığa koştu! ‘İftiraya maruz kalıyoruz’

ve çifti geçtiğimiz günlerde Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuşlardı. Çiftin şikâyetinin ardından çıkan haberlerle ilgili sosyal medya üzerinden Başak Tatlıtuğ'a yönelik hakaret içerikli sözler paylaşılınca çift tekrar savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.09.2020
ABONE OL
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti savcılığa koştu! ‘İftiraya maruz kalıyoruz’

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz günlerde Sinan A., isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuşlardı. Şikâyet sonrası genç adamın ünlü çiftin peşini bırakmaması sebebiyle birde Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmışlardı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti savcılığa koştu! ‘İftiraya maruz kalıyoruz’

'İFTİRA ATTILAR ŞİKÂYETÇİYİZ'

Sinan A.'nın ünlü çiftin başına dert açması magazin gündemine bomba gibi düşmüş bu durum sosyal medya hesaplarına da yansımıştı. İnstagram üzerinden magazin haberlerini paylaşan ve üzerine yorum yapan bir sayfada Kıvanç ve Başak çiftiyle ilgili haber yapan Günaydın'ın gazete sayfası paylaşılmış ve altına Başak Tatlıtuğ'un Sinan A. ile bir ilişkisi olduğu yazıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti savcılığa koştu! ‘İftiraya maruz kalıyoruz’

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu yorumlar sonrası Başak Tatlıtuğ ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa başvurarak Sinan A.'yı tanımadıklarını, söz konusu paylaşımlar nedeniyle itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dilek YAMAN / SABAH

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA