10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine sevindiren haber! Yayın tarihi belli oldu

Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine sevindiren haber! Yayın tarihi belli oldu

Geçtiğimiz iki sezon boyunca atv’de reyting rekorları kıran izleyicisine sevindiren haber geldi. Çukurova’nın merakla beklenen 3. sezon yayın tarihi belli oldu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.09.2020
ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova izleyicisine sevindiren haber! Yayın tarihi belli oldu

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions'a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla üçüncü sezonunda da seyirciyi ekrana kilitleyecek!

Başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Furkan Palalı ve Nazan Kesal da dahil olmuştu.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, 17 Eylül Perşembe saat 20.00'de atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı izle... BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA