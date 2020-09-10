Hacı Sabancı annesi Arzu Sabancı'nın doğum gününü böyle kutladı!
İş insanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, yeni yaşını kutladı. Sabancı'nın üç oğlu doğum günü kutlaması için bir araya gelirken, en büyük oğlu Hacı Sabancı annesinin doğum gününü böyle kutladı.
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Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı'nın eşi Arzu Sabancı, dünyaca ünlü moda markalarına tasarım yapmanın yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği sorumluluklarla da dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 34'üncü yıl dönümünü kutlayan çiftin üç evladı Hacı, Kerim ve Hakan, bu kez annelerinin doğum günü kutlaması için bir araya geldi. Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından çektirdikleri renkli kareyi, "İyi ki doğdun anne" notuyla paylaştı.