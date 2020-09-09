Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran paylaşım! Masterchef Esra'nın paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye yarışmasında yaşanan olay Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı. Bu hafta yapılacak 3 dokunulmazlık yarışmasından hangi takımın galip çıkacağı merak ediliyordu. Mavi takımın kaptanı olan Esra Tokelli, arkadaşlarının isteği üzerine kurduğu tatlıcılar takımı herkes tarafından tepki çekmişti. Esra Tokelli, ınstagram hesabından yaptığı paylaşım ile takımının iki dokunulmazlık oyunu kaybettiğini belli etmiş oldu. Olayın sosyal medyada yayılması Acun'u çok kızdırdı. İşte Masterchef'te eleme potasındaki isimler...
ESRA'NIN PAYLAŞIMI OLAY OLDU!
Esra'nın paylaştığı fotoğrafa göre; Furkan, Ayyüce, Duygu ve Ebru eleme potasına girdi. Siyah önlük giyerek paylaşılan bu fotoğraf, sosyal medyada olay olurken resmi bir açıklama ise henüz gelmedi...
Esra Tokelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eleme potasını ifşa etmiş oldu.
Masterchef Esra'nın yaptığı paylaşımda, mavi takımın en az iki dokunulmazlık oyununu kaybettiği görülüyor.
İşte potaya giden 4 isim: Ebru, Duygu, Ayyüce ve Furkan!
TV8 ekranlarında yayınlanan, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef'in son bölümünde elemeye kalan iki yarışmacı belli oldu. Esra'nın kaptan olduğu mavi takım ile Arem'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda bu akşam mavi ve kırmızı takım yarışmacıları esnaf lokantası menüsüyle karşı karşıya geldi. Şefler takımlardan ezogelin çorbası, kuru fasulye, pilav, vişne kompostosu, pazı sarma, kuzu incik kapama ve sütlaçtan oluşan menüyü yapmalarını istedi.
Takımlar kendilerine verilen 45 dakikalık süre içinde esnaf lokantası menüsünü yetiştirebilmek için yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise Arem'in kaptanlığındaki kırmızı takım oldu.
Böylece, haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununa giderek eleme potası için aday vermek zorunda kaldı.
MASTERCHEF ESRA KİMDİR?
Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul'da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.
24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.