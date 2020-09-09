Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran paylaşım! Masterchef Esra'nın paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü

ESRA'NIN PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Esra'nın paylaştığı fotoğrafa göre; Furkan, Ayyüce, Duygu ve Ebru eleme potasına girdi. Siyah önlük giyerek paylaşılan bu fotoğraf, sosyal medyada olay olurken resmi bir açıklama ise henüz gelmedi...

Esra Tokelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eleme potasını ifşa etmiş oldu.

Masterchef Esra'nın yaptığı paylaşımda, mavi takımın en az iki dokunulmazlık oyununu kaybettiği görülüyor.

İşte potaya giden 4 isim: Ebru, Duygu, Ayyüce ve Furkan!