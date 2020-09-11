Merve Boluğur güzellik sırrını açıkladı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu Merve Boluğur, günlük rutinini açıkladı.

Güzellik sırlarını Instagram'dan anlatan oyuncu, "Uyanır uyanmaz koşu, sabah-akşam meditasyon, şınav ve squat, tütsü ve ada çayı ritüeli, her güne bir kitap" notunu yazdı.

3.8 milyon takipçisi olan Boluğur'un paylaşımlarına binlerce beğeni yağdı.

Öte yandan yaklaşık iki aydır sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşayan oyuncu Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü. Boluğur, sevgilisi ile yollarını ayırmasının ardından soluğu Alaçatı'da aldı.

