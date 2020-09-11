Merve Boluğur güzellik sırrını açıkladı
Sosyal medya paylaşımlarıyla olduğu kadar güzelliği ve düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Merve Boluğur, güzellik sırrını açıkladı. Günlük rutinini anlatan güzel oyuncunun paylaşımlarına binlerce beğeni yağdı.
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Öte yandan yaklaşık iki aydır sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşayan oyuncu Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü. Boluğur, sevgilisi ile yollarını ayırmasının ardından soluğu Alaçatı'da aldı.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu Merve Boluğur, günlük rutinini açıkladı.
Güzellik sırlarını Instagram'dan anlatan oyuncu, "Uyanır uyanmaz koşu, sabah-akşam meditasyon, şınav ve squat, tütsü ve ada çayı ritüeli, her güne bir kitap" notunu yazdı.
3.8 milyon takipçisi olan Boluğur'un paylaşımlarına binlerce beğeni yağdı.
Öte yandan yaklaşık iki aydır sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşayan oyuncu Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü. Boluğur, sevgilisi ile yollarını ayırmasının ardından soluğu Alaçatı'da aldı.