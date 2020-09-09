Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı izle

Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? sorusu merak konusuydu. Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım devam ederken yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezona sayılı günler kala bombalar art arda patlatıldı. Seçkin Özdemir'in ardından Kuruluş Osman'ın kadrosuna güzel oyuncu Seray Kaya'nın katıldığı açıklandı. Şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi. İşte Kuruluş Osman 2. sezon yeni fragmanı...

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