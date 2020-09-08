8 Eylül Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Salı günü eleme adayları kim, hangi yarışmacı oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef yeni sezonuyla birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim Gülşah olmuştu. Peki, 8 Eylül Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Salı günü eleme adayları kim, hangi yarışmacı oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 8 Eylül Salı akşamı oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım arasında oynanan oyunda yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele gösterdi. Şefler yarışmacılardan Ezogelin Çorba, Kuru Fasülye, Tereyağlı Pirinç Pilavı, Etli Pazı Sarma, Terbiyeli Kuzu Kapama, Taze Vişne Kompostosu ve Fırın Sütlaç yapmalarını istediler. MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.