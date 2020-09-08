Türkücü Taner Olgun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin usta isimlerinden 44 yaşındaki Taner Olgun, koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan sanatçı yaşamını yitirdi.

HAYATA TUTUNAMADI

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan 44 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Taner Olgun amansız virüse yenik düştü. Usta ismin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Olgun seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.

BAŞARILI TÜRKÜLERİ SESLENDİRDİ

İlk bestesi 'Gelin Eyledim' kaseti ile adını duyuran sanatçı daha sonra 'Sen olsan ağlaman mı', 'Gel gel', 'Yar ağladı ben ağladım', 'Hasret çektiren utansın', 'Olma sakın', 'Gidelim mi kara gözlüm ne dersin' gibi birçok başarılı türkü seslendirdi.

