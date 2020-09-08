Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ekranlara erken veda eden sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi EDHO'nun hayranları yayın tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon tarihi belli mi? İşte yayın tarihi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR? EDHO YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yayınlandığı sürede birçok kez reyting rekorlarına imza atan yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri için hazırlıklar sürüyor. Haftalar önce dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından "Az kaldı" ifadelerini kullanarak paylaştığı pozu ile izleyenlerini heyecanlandırmıştı. EDHO 6. Sezon bölümleri için geri sayım başladı…