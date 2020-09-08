Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon tarihi belli mi? İşte yayın tarihi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin hayranları "EDHO ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon tarihi belli mi? İşte yayın tarihi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ekranlara erken veda eden sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi EDHO'nun hayranları yayın tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon tarihi belli mi? İşte yayın tarihi...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR? EDHO YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Yayınlandığı sürede birçok kez reyting rekorlarına imza atan yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri için hazırlıklar sürüyor. Haftalar önce dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından "Az kaldı" ifadelerini kullanarak paylaştığı pozu ile izleyenlerini heyecanlandırmıştı. EDHO 6. Sezon bölümleri için geri sayım başladı…
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.
Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.
OKTAY KAYNARCA MÜJDEYİ VERDİ!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için yeni sezon paylaşımı yapımın sıkı takipçilerini de heyecanlandırdı. Müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Dizide başrol oynayan Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.
EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır