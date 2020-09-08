Ozan Güven'i darbettiği iddia edilen Deniz Bulutsuz’a hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacakken mahkeme, Ozan Güven'in müşteki olduğu dosya uzlaşma bürosuna göndermişti.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaşma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Taraflar uzlaşmayı kabul etmedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Deniz Bulutsuz hakkında, 'Basit yaralama' suçundan iddianame hazırladı. 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen Deniz Bulutsuz Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Davada Ozan Güven müşteki olarak yer alıyor.

Dilek YAMAN