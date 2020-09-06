Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Yapımcısı kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? TRT 1 ekranlarında başlayacak olan Uyanış Büyük Selçuklu, yayınladığı tanıtım ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Yayınladığı dönem dizileri ile adından söz ettiren TRT 1'in yeni sezonunda ekranlara gelecek dizinin oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Yapımcısı kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınladığı tanıtım ile adından söz ettiren Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi merak ediliyor. İddialı oyuncu kadrosu yeni sezona hazırlanan dizinin yapımcısıda merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Yapımcısı kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
TRT 1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tanıtım fragmanı ile beraber yayın tarihi kesinleşti. Çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlanan dizinin Twitter'dan yayınlanan fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI
28 Eylül'de yayınlanacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan ilk görüntüler;
TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı.
Yeni yayın dönemine ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1'de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak.
OYUNCULARI KİMLER?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu arasında Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Ekin Koç, Sevda Erginci, Ilker Kizmaz , Cemal Toktas, Osman Sonant, Gürkan Uygun, Cemal Toktaş gibi isimlerin yer alması bekleniyor.
Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Buğra Gülsoy ... Sultan Meliksah
Ekin Koç ... Ahmed Sencer
Gürkan Uygun... Hasan Sabbah
Leyla Lydia Tugutlu ... Elçin
Mehmet Özgür... Nizamulmulk
Sevda Erginci ... Turna
Ilker Kizmaz ... Arslantas (
Nik Xhelilaj ...
Cemal Toktas... Imam Gazali
Hatice Sendil... Terken Hatun
Osman Sonant... Andreas
Çigdem Selisik Onat...
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