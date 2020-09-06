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Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Yapımcısı kimdir?

oyuncuları ve rolleri nelerdir? 1 ekranlarında başlayacak olan Uyanış Büyük Selçuklu, yayınladığı tanıtım ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Yayınladığı dönem dizileri ile adından söz ettiren TRT 1'in yeni sezonunda ekranlara gelecek dizinin oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Yapımcısı kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 06.09.2020
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Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Yapımcısı kimdir?

oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınladığı tanıtım ile adından söz ettiren Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi merak ediliyor. İddialı oyuncu kadrosu yeni sezona hazırlanan dizinin yapımcısıda merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Yapımcısı kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tanıtım fragmanı ile beraber yayın tarihi kesinleşti. Çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlanan dizinin Twitter'dan yayınlanan fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

28 Eylül'de yayınlanacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan ilk görüntüler;

TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı.

Yeni yayın dönemine ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1'de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak.

OYUNCULARI KİMLER?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu arasında , , , Sevda Erginci, , , Sevda Erginci, Ilker Kizmaz , Cemal Toktas, Osman Sonant, , Cemal Toktaş gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Buğra Gülsoy ... Sultan Meliksah

Ekin Koç ... Ahmed Sencer

Gürkan Uygun... Hasan Sabbah

Leyla Lydia Tugutlu ... Elçin

Mehmet Özgür... Nizamulmulk

Sevda Erginci ... Turna

Ilker Kizmaz ... Arslantas (

Nik Xhelilaj ...

Cemal Toktas... Imam Gazali

Hatice Sendil... Terken Hatun

Osman Sonant... Andreas

Çigdem Selisik Onat...

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