Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınladığı tanıtım ile adından söz ettiren Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayın tarihi merak ediliyor. İddialı oyuncu kadrosu yeni sezona hazırlanan dizinin yapımcısıda merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve rolleri nelerdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir? Yapımcısı kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

TRT 1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tanıtım fragmanı ile beraber yayın tarihi kesinleşti. Çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlanan dizinin Twitter'dan yayınlanan fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.