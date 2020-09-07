Aşk 102 dizisi oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı!

Magazin gündemine son dakika olarak düşen koronavirüs haberi bomba etkisi yarattı. Gençlik dizisi Aşk 102'nin çekimleri öncesi yapılan koronavirüs testlerinde dizinin 3 başrol oyuncusu pozitif çıktı. Son dönemin en başarılı genç isimleri arasında yer alan ve Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı korona virüse yakalandı.