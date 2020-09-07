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Aşk 102 dizisi oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı!

Son dakika haberine göre; Gençlik dizisi Aşk 102 dizisinin çekimleri ekibe yapılan koronavirüs testlerinin ardından durdu. Dizinin başrol oyuncuları, ile 'nın test sonuçları pozitif çıktı. Aşk 102 ile aynı zamanda dizisinde de oynayan 'nın da pozitif çıkan test sonucunun ardından Yeni Hayat dizisine de ara verildiği belirtildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.09.2020
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Aşk 102 dizisi oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı!

Magazin gündemine son dakika olarak düşen koronavirüs haberi bomba etkisi yarattı. Gençlik dizisi Aşk 102'nin çekimleri öncesi yapılan koronavirüs testlerinde dizinin 3 başrol oyuncusu pozitif çıktı. Son dönemin en başarılı genç isimleri arasında yer alan ve Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı korona virüse yakalandı.

Aşk 102 dizisi oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı!

Son dakika olarak duyurulan haber sonrası Aşk 102 dizisinin çekimlerine ara verildi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan oyunculardan Kubilay Aka sosyal medyadan olayı doğruladı.

Aşk 102 dizisi oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı!

KUBİLAY AKA'DAN AÇIKLAMA

Kubilay Aka, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından soyal medya hesabından, "Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor" diye yazdı.

Aşk 102 dizisi oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı!

İPEK FİLİZ YAZICI DA VİRÜSE YAKALANDI!

Öte yandan aynı zamanda Yeni Hayat dizisinde de rol alan Aşk 102 oyuncularından İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı.

Yaşanan bu gelişme üzerine Yeni Hayat dizisinin de setine ara verildi. Tüm oyunculara test yapılacak.

Aşk 102 dizisi oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı!

Aşk 102 dizisi daha önce yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor. Alina Boz ve Kubilay Aka Aşk 101'de de başrol olarak görev almıştı.

Aşk 102 dizisi oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı!

Koronavirüse yakalanan Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'ya hayranları sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı...

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