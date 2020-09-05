Hercai bir kültürel mirası dünyaya tanıttı!

Şili TVN televizyonu yeni sezon tanıtımını aynı anda yayınladı. "Hercai"nin yeni sezon ilk tanıtımı #Hercai etiketi Türkiye, Brezilya ve Şili'de Twitter gündemine girdi. Şili'de ilk 10'a Brezilya'da 45. ve Yunanistan'da 50. sıraya kadar yükseldi. Ancak bunlardan daha önemlisi "Hercai", defalarca olduğu gibi Türkiye'yi yurtdışında kültürel miraslarından birini daha ön plana çıkararak temsil etmesiydi.