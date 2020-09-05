Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya’dan Son Şarkı filmine dava!

Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve iki kızı, 'Son Şarkı' filmine karşı harekete geçti.

İki gözüm: Ahmet isimli filmin gösteriminin durdurulması için dava açan Ahmet Kaya'nın eşi ve iki kızı, şimdi de Son Şarkı filminin yapımcısı Erbay Medya şirketine dava açtı.

Ahmet Kaya'nın çıktığı bir yolculuğun hikayesinin anlatıldığı Son Şarkı filminde kullanılan eserler için kendilerinden herhangi bir izin alınmadığını belirten Gülten Kaya ve iki kızı, filmin çoğaltılmaması ve gösterime girmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi.