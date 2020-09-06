Maria ile Mustafa oyuncuları kimdir? Maria ile Mustafa konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...
Maria ile Mustafa oyuncuları kimdir? ATV ekranlarının merakla takip edilecek yeni dizisi Maria ile Mustafa bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. İddialı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu merak ediliyor. Dizide Kolombiya'dan gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailelerinden birinin oğlu olan Mustafa'nın aşkını konu alıyor. Diziyi takip edenler konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Maria ile Mustafa oyuncuları kimdir? Maria ile Mustafa konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...
Maria ile Mustafa oyuncuları kimdir? Maria ile Mustafa konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam saat 20:00'da Maria ile Mustafa ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizi Kolombiya'dan gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailelerinden birinin oğlu olan Mustafa'nın aşkını konu alıyor. Peki, Maria ile Mustafa oyuncuları kimdir? Maria ile Mustafa konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...
Maria ile Mustafa dizisi izleyici karşısına çıkıyor. Maria ile Mustafa oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Dizinin oyuncuları arasında Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent, Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimler bulunuyor.
MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI
Marila ile Mustafa dizisi oyuncuları arasında Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent, Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimler bulunuyor.
MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı'nde hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!