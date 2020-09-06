Maria ile Mustafa oyuncuları kimdir? Maria ile Mustafa konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam saat 20:00'da Maria ile Mustafa ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizi Kolombiya'dan gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailelerinden birinin oğlu olan Mustafa'nın aşkını konu alıyor. Peki, Maria ile Mustafa oyuncuları kimdir? Maria ile Mustafa konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

Maria ile Mustafa dizisi izleyici karşısına çıkıyor. Maria ile Mustafa oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Dizinin oyuncuları arasında Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent, Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimler bulunuyor.