Masterchef bugün neden yok? Masterchef ne zaman yayınlanıyor? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Normalde her akşam ekranlara gelen MasterChef bu akşam yayınlanmayacak. TV8 yayın akışında MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Masterchef bugün neden yok? Masterchef ne zaman yayınlanıyor? 4 Eylül TV8 yayın akışı...

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef'in bu akşam yayınlanmamasının nedeni, TV8 tarafından yapılan yayın akışı değişikliği. Bundan sonra Cuma akşamları TV8'de yeni dizi Kırmızı Oda yayınlanacak.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapılan yayın akışı değişikliği ile birlikte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri Cuma günü dışında her gün şeklinde oldu. MasterChef'in yeni bölümü yarın akşam ekranlarda olacak.

TV8 YAYIN AKIŞI - 4 EYLÜL

06:00 Oynat Bakalım

09:00 MasterChef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Apartmanlar Yarışıyor / Yeni Bölüm

20:00 Kırmızı Oda / Yeni

00:15 Apartmanlar Yarışıyor

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun