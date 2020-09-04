Ozan Çolakoğlu'ndan Sinan Akçıl'a yanıt: Bir dahakine beğendiririz

Ozan Çolakoğlu, ofisinden çıkarken görüntülendi.

Ünlü aranjör, eşi Gülşen ve Edis'in 'Nirvana' adlı şarkısının Sinan Akçıl tarafından beğenilmediği hatırlatılınca, "Herkes beğenecek diye bir şey yok. Gayet kibarca yorum yapmış. Ne diyelim, bir dahaki sefer beğendiririz inşallah" diye konuştu.