Ozan Çolakoğlu'ndan Sinan Akçıl'a yanıt: Bir dahakine beğendiririz
Ozan Çolakoğlu önceki gün ofisinden çıkarken görüntülendi. Gülşen ve Edis'in düet yaptığı 'Nirvana' şarkısını beğenmediğini söyleyen Sinan Akçıl'ın sözleri hatılatılması üzerine cevap veren Çolakoğlu, 'Bir dahakine beğendiririz' dedi.
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Ozan Çolakoğlu, ofisinden çıkarken görüntülendi.
Ünlü aranjör, eşi Gülşen ve Edis'in 'Nirvana' adlı şarkısının Sinan Akçıl tarafından beğenilmediği hatırlatılınca, "Herkes beğenecek diye bir şey yok. Gayet kibarca yorum yapmış. Ne diyelim, bir dahaki sefer beğendiririz inşallah" diye konuştu.