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Ozan Çolakoğlu'ndan Sinan Akçıl'a yanıt: Bir dahakine beğendiririz

önceki gün ofisinden çıkarken görüntülendi. ve 'in düet yaptığı 'Nirvana' şarkısını beğenmediğini söyleyen 'ın sözleri hatılatılması üzerine cevap veren Çolakoğlu, 'Bir dahakine beğendiririz' dedi.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020
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Ozan Çolakoğlu'ndan Sinan Akçıl'a yanıt: Bir dahakine beğendiririz

Ozan Çolakoğlu, ofisinden çıkarken görüntülendi.

Ünlü aranjör, eşi Gülşen ve Edis'in 'Nirvana' adlı şarkısının Sinan Akçıl tarafından beğenilmediği hatırlatılınca, "Herkes beğenecek diye bir şey yok. Gayet kibarca yorum yapmış. Ne diyelim, bir dahaki sefer beğendiririz inşallah" diye konuştu.

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