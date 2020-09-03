Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül Masterchef eleme adayları kimler?

MasterChef'te belirlenen dört isimden bir kişi bu hafta yarışmaya veda edecek.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜ BARBAROS'UN OLDU

Bireysel dokunulmalık oyununa çıkan mavi takım yarışmacıları, en iyi 'Tom Yum goong' çorbasını yapmak için mücadele verdi. Bu bölümde ise en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı şefler tarafından Barbaros olarak belirlendi.