Duvara Karşı filminin Cahit'i Birol Ünel hayatını kaybetti!

Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı filmiyle tanınan Birol Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun yıllar alkolle mücadele eden ve henüz 59 yaşında olan Ünel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BİROL ÜNEL KİMDİR?

1961 yılındı Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında Yolcu filmiyle başladı.

1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Temmuz'da filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. Duvara Karşı ile de adını geniş kitlelere duyurdu.