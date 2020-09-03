Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? TRT 1 ekranlarında başlayacak yeni dizi Uyanış Büyük Selçuklu için araştırmalar hız kazandı. Dönem dizilerinde büyük başarıya ulaşan TRT 1'in yeni yapımı Uyanış Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İzleyiciler dizi hakkında merak edilenleri araştırmaya başladı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul gibi başarılı yapımın ardından TRT 1 ekranlarında yeni bir dönem dizisi merhaba diyor. Kanalın başarılı performansı sonrasında dizi heyecanla beklenmeye başladı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?
Buğra Gülsoy ... Sultan Meliksah
Ekin Koç ... Ahmed Sencer
Gürkan Uygun... Hasan Sabbah
Leyla Lydia Tugutlu ... Elçin
Mehmet Özgür... Nizamulmulk
Sevda Erginci ... Turna
Ilker Kizmaz ... Arslantas (
Nik Xhelilaj ...
Cemal Toktas... Imam Gazali
Hatice Sendil... Terken Hatun
Osman Sonant... Andreas
Çigdem Selisik Onat...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?
Dizi, Büyük Selçuklu Devletinin III.sultanı Sultan Melikşah'ın hayatını konu alacaktır.Dizinin oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun gibi oyuncular olacaktır.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ KANALDA?
Uyanış Büyük Selçuklu TRT 1'de yayınlanacak.