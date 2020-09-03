Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul gibi başarılı yapımın ardından TRT 1 ekranlarında yeni bir dönem dizisi merhaba diyor. Kanalın başarılı performansı sonrasında dizi heyecanla beklenmeye başladı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Buğra Gülsoy ... Sultan Meliksah

Ekin Koç ... Ahmed Sencer

Gürkan Uygun... Hasan Sabbah

Leyla Lydia Tugutlu ... Elçin

Mehmet Özgür... Nizamulmulk