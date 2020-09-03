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Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?

oyuncuları kimler, konusu ne? 1 ekranlarında başlayacak yeni dizi Uyanış Büyük Selçuklu için araştırmalar hız kazandı. Dönem dizilerinde büyük başarıya ulaşan TRT 1'in yeni yapımı Uyanış Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İzleyiciler dizi hakkında merak edilenleri araştırmaya başladı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?

oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran dizinin yayın tarihi merak ediliyor. gibi başarılı yapımın ardından 1 ekranlarında yeni bir dönem dizisi merhaba diyor. Kanalın başarılı performansı sonrasında dizi heyecanla beklenmeye başladı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu ne? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

... Sultan Meliksah

Ekin Koç ... Ahmed Sencer

... Hasan Sabbah

Leyla Lydia Tugutlu ... Elçin

... Nizamulmulk

Sevda Erginci ... Turna

Ilker Kizmaz ... Arslantas (

Nik Xhelilaj ...

Cemal Toktas... Imam Gazali

Hatice Sendil... Terken Hatun

Osman Sonant... Andreas

Çigdem Selisik Onat...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Dizi, Büyük Selçuklu Devletinin III.sultanı Sultan Melikşah'ın hayatını konu alacaktır.Dizinin oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun gibi oyuncular olacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ KANALDA?

Uyanış Büyük Selçuklu TRT 1'de yayınlanacak.

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