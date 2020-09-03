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Ünlü aktör Robert Pattinson koronavirüse (Covid-19) yakalandı

Ünlü İngiliz aktör ’un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve başrol olarak rol aldığı yeni filminin çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Ünlü aktör Robert Pattinson koronavirüse Covid-19 yakalandı

Ünlü İngiliz aktör 'ın (34) koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor.

Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.



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