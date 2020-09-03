Haldun Boysan’ın son röportajı ortaya çıktı!

- Eminim tutacaktır. Peki, Maria ile Mustafa'da siz nasıl bir karaktere hayat veriyorsunuz?

- Aslında iki farklı aile var. Ama o bilindik çatışmalar aile reislerinde yok. Bana göre çok güzel, çok dingin bir konu. Kendi içinde iç ritmi yüksek. Yaşamın içinden. Ama şimdi insanların beklentileri isimlerden ötürü farklı bir yere gelse bile öyle bir şey yok. Seyredince anlayacaklar bunu. Bu çok farklı bir format. Kızımız da çok güzel, oğlan da çok yakışıklı. Ama bunlar değil önemli olan. Çok kaba çizgiler ile çizilmiş bir öykü değil bu. Çok ince, aslında seyrederken daha iyi anlayacaklar. Biz de bunun bir ucundan tutacağız. Rakip aile var. Biz varız. Ama aslında içlerinde olan şey o bilindik haset değil. Çünkü ailenin büyükleri aslında küçükken aynı yerde büyümüşler. Kimin nereye geldiği çok önemli değil. Aynı meyve ağacına gitmişler. Aynı eriği beraber toplayıp yemişler sonradan aileler karşı karşıya gelmiş.