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İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza’dan evlilik açıklaması!

, önceki gün sevgilisi ile Bebek'te görüntülendi. Demet Şener'le 10 yıllık evliliğinin Sponza uğruna bitiren Kutluay, muhabirlerin evlilik sorularına bakın nasıl yanıt verdi...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.09.2020
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İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza’dan evlilik açıklaması!

İbrahim Kutluay sevgilisi Edvina Sponza'yla önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Çift geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmış ve Edvina Sponza İbrahim Kutluay'dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Ayrılıkları kısa süren çift yeniden bir araya geldi.

EVLİLİK SORULARINA CEVAP VERDİ

Çift önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bir şarküteriden mutfak alışverişi yapan çiftten eski basketbolcu, evlilikle ilgili sorulara, "Şu an için düşünmüyoruz" diyerek, cevap verdi.

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