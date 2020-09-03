Başak Burbidge kendini Türk hekimlerine emanet edecek

Pandemi sürecini başarılı yönetmemiz nedeniyle yurt dışında yaşayan pek çok Türk vatandaşı ülkeye geri dönmüştü. Eylül 2010'da İngiliz Rupert Burbidge ile evlenip İngiltere'ye gelin giden Başak Burbidge de pandemiye karşı Türkiye'ye sığındı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazısına göre, 5 aylık hamile olan Başak Burbidge, kendisini Türk hekimlerine emanet edeceğini ve İstanbul'da doğum yapacağını belirtti.

İşte Bülent Cankurt'un o yazısı…

Pandemi sürecini çok iyi yönettiğimiz ve dünyaya nam salan sağlık sistemimizden dolayı yurtdışında yaşayan ünlü ünsüz birçok vatandaşımız Türkiye'ye dönmüştü. Eylül 2010'da İngiliz Rupert Burbidge ile evlenip İngiltere'ye gelin giden, Başak Burbidge de pandemiye karşı Türkiye'ye sığınanlardan. Rıfat Özbek'in kardeşi Mithat Özbek'in kızı olan Başak Hanım, 5 yaşındaki kızı Isabella ve eşi Rupert Bey'i de alıp Türkiye'ye gelmişti.

Çeşme'de ailesiyle tatil yapan ve ikinci bebeğine hamile olan Başak Hanım ile konuştum; bu dönemde İngiltere'ye dönmeye niyeti olmadığını söyledi.

"İngiltere'deki sağlık sistemi malum" diyen Başak Hanım, hatta çocuğunu da İstanbul'da doğuracağını belirtti. Başak Hanım, en doğru kararı vermiş, umarım sağlıkla çocuğunu kucağına alır.

