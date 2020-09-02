Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor! Ertuğrul Gazi ve Turgut Alp...

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin takipçileri internet üzerinde 'Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kuruluş Osman'ın yeni sezon hazırlıkları devam ederken, yeni sezonda boy gösterecek isimler de merak ediliyor. Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ardından son olarak üç ünlü isim daha kadroya dahil oldu. Şimdi ise gözler Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'e çevrildi. Ertuğrul Bey'in has alplerinden olan Turgut Alp'in yeni sezonda olup olmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor.

ÜÇ SÜRPRİZ İSİM KADROYA KATILDI

Atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esmeye devam edecek. Poyraz Karayel dizisinde Sefer karakteriyle adından söz ettiren Kanbolat Görkem Arslan, Çukur dizisinde Karakuzular Çetesi'nin reisi Çeto'yu canlandıran ardından Şampiyon dizisinde Boksör Zafer'e hayat veren Erkan Avcı'nın ardından şimdi de ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in kadroya dahil olduğu öğrenildi.