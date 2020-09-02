Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor! Ertuğrul Gazi ve Turgut Alp...
Atv ekranlarında fırtına estiren Kuruluş Osman'ın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İkinci sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlayan Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda yer alacak isimler belli olmaya başladı. Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ardından Kanbolat Görkem Arslan, Erkan Avcı ve Seçkin Özdemir'in yeni sezonda yer alacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilnlerden biri de Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'in dönüp dönmeyeceği oldu.
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin takipçileri internet üzerinde 'Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kuruluş Osman'ın yeni sezon hazırlıkları devam ederken, yeni sezonda boy gösterecek isimler de merak ediliyor. Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ardından son olarak üç ünlü isim daha kadroya dahil oldu. Şimdi ise gözler Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'e çevrildi. Ertuğrul Bey'in has alplerinden olan Turgut Alp'in yeni sezonda olup olmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor.
ÜÇ SÜRPRİZ İSİM KADROYA KATILDI
Atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esmeye devam edecek. Poyraz Karayel dizisinde Sefer karakteriyle adından söz ettiren Kanbolat Görkem Arslan, Çukur dizisinde Karakuzular Çetesi'nin reisi Çeto'yu canlandıran ardından Şampiyon dizisinde Boksör Zafer'e hayat veren Erkan Avcı'nın ardından şimdi de ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in kadroya dahil olduğu öğrenildi.
CÜNEYT ARKIN AKSAKALLILARIN REİSİNİ CANLANDIRACAK
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.
ERTUĞRUL BEY'İ TAMER YİĞİT Mİ CANLANDIRACAK?
Kurtlar Vadisi Pusu'da 2 sezon boyunca Selçuk Toros karakterini canlandıran Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda boy göstereceği ve yıldız oyuncuyla prensipte anlaşıldığı iddia edildi. Ancak Kuruluş Osman tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
EDİZ HUN İDDİA EDİLMİŞTİ
Dizide Engin Altan Düzyatan'ın Ertuğrul Bey'i canlandıracağı bekleniyordu. Ancak Engin Altan Düzyatan'ın yeni bir dizi ile anlaşmasının ardından bu kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Son günlerde Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'un diziye Ertuğrul Gazi olarak döneceği konuşulmuştu.
Senaryoya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.
Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.
Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.
KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI
Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi. (725/1325)
Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için yaptığı planla başta Sofia olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Sofia'nın yardım talep ettiği Aya Nicola'nın şövalyelerinin kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmeyi başardı. Savaş sırasında Osman Bey de Sofia'nın cezasını kesti... Aksiyon yüklü savaş sahneleri ile büyük beğeni toplayan 'Kuruluş Osman'ın sezon finali, #ZaferGünü etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
Twitter hesabından Cüneyt Arkın'la fotoğrafını paylaşan Bozdağ, şu notu yazmıştı:
'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.
Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı öğrenildi.