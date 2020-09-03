EDHO'da 6. sezon gelişmesi! 2020 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman başlayacak? Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında sezon finali yapmıştı. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan dizinin 6. sezon yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? 2020 EDHO 6. sezon tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

İşte EDHO'nun sezon açılış tarihleri:

2. sezon ilk bölümü 20 Eylül 2016 Salı

3. sezon ilk bölümü 19 Eylül 2017 Salı

4. sezon ilk bölümü 25 Eylül 2018 Salı

5. sezon ilk bölümü 24 Eylül 2019 Salı