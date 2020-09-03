EDHO'da 6. sezon gelişmesi! 2020 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?
Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında sezon finali yapan dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Dizinin son bölümünde Feyyaz, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek daha sonra masadaki herkesi tek tek bitirmek istedi. Hızır Çakırbeyli'nin planı ise tüm oyunları bozmuştu. Şimdi gözler yeni sezona çevrildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? 2020 EDHO 6. sezon tarihi belli oldu mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezon ne zaman başlayacak? Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında sezon finali yapmıştı. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan dizinin 6. sezon yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? 2020 EDHO 6. sezon tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
İşte EDHO'nun sezon açılış tarihleri:
2. sezon ilk bölümü 20 Eylül 2016 Salı
3. sezon ilk bölümü 19 Eylül 2017 Salı
4. sezon ilk bölümü 25 Eylül 2018 Salı
5. sezon ilk bölümü 24 Eylül 2019 Salı
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Hızır bir kez daha ihanete uğrar. Ama bu kez sevdiği, beraber hareket ettiği dostları tarafından… Uzun zamandır gerçek kimliğini saklayan Feyyaz amacına ulaşmıştır. Artık hain planlarını hayata geçirebilecektir. Ama önce masanın hâkimiyetini ele geçirmelidir. Bunun için önce Hızır'ı daha sonra da masanın beyni olarak gördüğü Alpaslan'ı bertaraf etmek istemektedir. Yani namlunun ucuna bu iki ismi koyar. "Kasaplar" lakaplı organize çete ise Türkiye'ye gelmiştir. Ancak onlar Feyyaz'dan farklı düşünmektedirler. Hızır ve Alpaslan'dan ziyade ona yakın olan "kas gücü"nü vurma planlarını Feyyaz'a anlatırlar.
Plan yapılır, Kasaplar ilk vurucu hamleyi yaparlar. Feyyaz bunun üzerine masaya barış teklifi ile gelir. Ama asıl planı masa üyelerini de öldürmektir. Ancak işler onun adına sarpa sarar. Bu sırada İlyas ise Behzat'a karşı sert ve net bir tavır sergiler. Çünkü Behzat'ın da bu işin bir parçası olduğunu düşünmektedir. Artık hiçbir dostunun kalmadığını düşünen İlyas eşinden yani Ömür'den bile şüphelenmeye başlar. Zira Ömür de yaşananları önceden bilmektedir.
İki aile arasında yeniden bir husumet belirir. Ömür de bir taraf seçmek durumunda kalır. Tipi ve Haşmet de Hızır'a cephe almıştır. Emine bunun üzerine resti çeker ve evden ayrılır. Hem kardeşini hem de eşini kaybetmek üzeredir. Hızır bu ayrılık rüzgârını dindirebilecek tek kişidir.
EDHO'DA 6. SEZON GELİŞMESİ
Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyiciler özellikle Dahlan'ı Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması yönünde talep de bulunuyor.