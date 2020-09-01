Menajerimi Ara oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? İşte merak edilen detaylar...
Menajerimi Ara oyunları kimler? Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. İddialı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi, ilk hafta izlenmeleriyle reytinglerde üst sıralarda yer almayı başardı. Oyuncular ve menajerlerin hayatını konu alan dizinin yeni bölümde konularda yer alacak. Hayranları dizinin hangi günlerde yayınlandığını araştırmaya başladı. Peki, Menajerimi Ara oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? İşte merak edilen detaylar...
Menajerimi Ara oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Menajerimi Ara dizisi yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı. Dizi ilk bölümünde büyük beğeni topladı. Yelda Eroğlu'nun senaryosunu yazdığı diziye birçok önemli isim katılıyor. Peki, Menajerimi Ara oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? İşte merak edilen detaylar...
İŞTE MENAJERİMİ ARA KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI
Kıraç-Barış Falay
Feris-Canan Ergüder
Çınar-Fatih Artman
Peride-Ayşenil Şamlıoğlu
Dicle-Ahsen Eroğlu
Barış-Deniz Can Aktaş
Emrah-Semi Sırtıkkızıl
Gülin-Gamze Karaduman
Jülide-Nazlı Senem Ünal
Bekir-Bedir Bedir
Leyla-Pınar Ünsal
Mayda-Aslı Mavitan
Beren-Yaprak Medine
Meral-Buse Sinem İren
Ece-Duygu Şen
Aydın-İdeal Beran Kotan
Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans'ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.
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