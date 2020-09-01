Menajerimi Ara oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Menajerimi Ara dizisi yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı. Dizi ilk bölümünde büyük beğeni topladı. Yelda Eroğlu'nun senaryosunu yazdığı diziye birçok önemli isim katılıyor. Peki, Menajerimi Ara oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? İşte merak edilen detaylar...

İŞTE MENAJERİMİ ARA KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Kıraç-Barış Falay

Feris-Canan Ergüder

Çınar-Fatih Artman

Peride-Ayşenil Şamlıoğlu