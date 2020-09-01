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Menajerimi Ara oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? İşte merak edilen detaylar...

oyunları kimler? Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. İddialı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi, ilk hafta izlenmeleriyle reytinglerde üst sıralarda yer almayı başardı. Oyuncular ve menajerlerin hayatını konu alan dizinin yeni bölümde konularda yer alacak. Hayranları dizinin hangi günlerde yayınlandığını araştırmaya başladı. Peki, Menajerimi Ara oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.09.2020
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Menajerimi Ara oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? İşte merak edilen detaylar...

oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Menajerimi Ara dizisi yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı. Dizi ilk bölümünde büyük beğeni topladı. 'nun senaryosunu yazdığı diziye birçok önemli isim katılıyor. Peki, Menajerimi Ara oyunları kimler? Menajerimi Ara nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor? İşte merak edilen detaylar...

İŞTE MENAJERİMİ ARA KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Kıraç-Barış Falay

Feris-Canan Ergüder

Çınar-Fatih Artman

Peride-Ayşenil Şamlıoğlu

Dicle-Ahsen Eroğlu

Barış-Deniz Can Aktaş

Emrah-Semi Sırtıkkızıl

Gülin-Gamze Karaduman

Jülide-Nazlı Senem Ünal

Bekir-Bedir Bedir

Leyla-Pınar Ünsal

Mayda-Aslı Mavitan

Beren-Yaprak Medine

Meral-Buse Sinem İren

Ece-Duygu Şen

Aydın-İdeal Beran Kotan

MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?

'Call My Agent'ın, uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Menajerimi Ara' ismiyle Star'da yayınlanacak olan imzalı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak.

Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans'ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; 'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda oturuyor.

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